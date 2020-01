Settore giovanile, il programma del weekend

Sabato l’Under 14 di Simone Gonini e l’Under 13 di Alessandro Barnia affronteranno in trasferta rispettivamente il Città di Ciampino e la SVS Roma. Domenica, invece, l’Under 15 di Tommaso Rocchi in trasferta dovrà vedersela alle 11:00 con il Sassuolo. Alle 12:00 scenderà nuovamente in campo l’Under 14 di Simone Gonini che, nel campionato Pro, farà visita alla Ternana. Concluderanno il programma le selezioni biancocelesti Under 17 ed Under 16: la squadra di Fabrizio Fratini affronterà in casa il Genoa, mentre la formazione di Marco Alboni sfiderà in trasferta il Sassuolo.

Di seguito il programma completo del weekend:

– UNDER 17, 16ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

LAZIO-GENOA

Domenica 26 gennaio ore 12:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 16, 16ª giornata, All.: Marco Alboni

SASSUOLO-LAZIO

Domenica 26 gennaio ore 13:00, Stadio Ferrari | Piazza dei Ciliegi, 15 – Fiorano Modenese

– UNDER 15, 16ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

SASSUOLO-LAZIO

Domenica 26 gennaio ore 11:00, Campo A. Corradini | Via Smunto Brugnola, 19 – Villalunga di Casalgrande

– UNDER 14, 16ª giornata, All: Simone Gonini

CITTÀ DI CIAMPINO-LAZIO

Sabato 25 gennaio ore 15:00, Campo Superga | Via di Superga sns, Ciampino

– UNDER 14 PRO, 10ª giornata, All: Simone Gonini

TERNANA-LAZIO

Domenica 26 gennaio ore 12:00, Campo S. Antonio | Via E. Proietti Divi, 81 – Terni

– UNDER 13, 15ª giornata, All: Alessandro Barnia

SVS ROMA-LAZIO

Sabato 25 gennaio ore 15:00, Campo Pio XII ‘A’ | Via Monti di Primavalle, 134 – Roma