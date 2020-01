Si ferma anche Diawara e rischia il derby, guai per Fonseca

Ancora guai per Fonseca. Durante il match di Coppa Italia andato in scena questa sera, il centrocampista Amadou Diawara ha dovuto lasciare il campo per un infortunio al ginocchio a pochi minuti dal termine della gara. Diawara è subito rientrato negli spogliatoi dolorante. La situazione sembrerebbe mettere al rischio il Derby con la Lazio. Si aspettano comunque esami per determinare le condizioni del centrocampista giallorosso.

