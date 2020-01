SOCIAL | Milinkovic amareggiato e arrabbiato dopo Napoli | FOTO

Una sconfitta immeritata frutto di un gol in apertura ed adornata da tanta sfortuna. La Lazio abbandona la Coppa Italia nei quarti di finale contro il Napoli non riuscendo a difendere fino in fondo il titolo conquistato a maggio. Una serata storta che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti tra cui Sergej Milinkovic-Savic che, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato: “Ce l’abbiamo messa tutta… Mi dispiace. Oggi sono arrabbiato”.

Visualizza questo post su Instagram Ce l’abbiamo messa tutta… Mi dispiace. Oggi sono arrabbiato. Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 22 Gen 2020 alle ore 4:04 PST

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: