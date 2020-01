Sorrentino si ritira: ha giocato nella Lazio Primavera | FOTO

Dice addio al calcio giocato uno dei portieri più conosciuti dell’era moderna che tra Chievo Verona e Palermo ha dimostrato tutto il suo potenziale. Stefano Sorrentino si ritira dopo una carriera molto lunga iniziata nel 1996-97 nel settore giovanile biancoceleste prima di approdare alla Juventus la stagione successiva. Un arrivederci al calcio reso noto attraverso il proprio profilo Instagram: “Ho deciso di dire addio al calcio giocato. Addio al mio miglior amico che per anni ho protetto tra le mie braccia con grinta e orgoglio, con quegli occhi di un bambino diventati negli anni occhi delle tigre. È incredibile dove può portarti la forza di un sogno: giocare contro Messi o a parare un rigore a Ronaldo. Grazie, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo sogno. Grazie alla mia famiglia, mia moglie Sara, le mie figlie, i miei amici, il mio procuratore, gli allenatori, i compagni con cui ho avuto la fortuna di giocare. Grazie davvero a tutti. Anche in un addio c’è un sorriso: perché ho ancora tanta voglia di restare nel calcio e a breve vi racconterò del mio nuovo sogno. Vi voglio bene! Ste”.

