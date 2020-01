TIM CUP | Juventus-Roma 3-1, bianconeri in Semifinale

La Juventus vince allo Stadium contro la Roma e vola in Semifinale. I giallorossi escono sconfitti con il risultato di 3-1. La squadra di Sarri passa il turno grazie alle reti di Ronaldo, Betancur e Bonucci. Entrambe le romane terminano la loro corsa per la Coppa Italia. I bianconeri attendono ora la vincente di Milan–Torino in programma Martedì 28 Gennaio a San Siro.

