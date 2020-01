Zingaretti sul derby: “Tengo per la Roma, ma con la Lazio fatta una bellissima cosa”

Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia da parte del Napoli, la Lazio si rituffa in campionato concentrata per riprendere il cammino già dal derby di domenica. Sulla stracittadina in arrivo ha rilasciato qualche battuta anche il Segretario del PD Nicola Zingaretti ospite al programma Porta a Porta: “Tengo per la Roma, ma con la Lazio è stata fatta una cosa molto interessante pochi giorni fa. Si tratta di una bella sponsorizzazione (Lazio Eternal Wonders, iniziativa volta a promuovere le eccellenze della regione Lazio in occasione della Supercoppa Italiana di Ryadh, ndr)”.

