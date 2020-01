120 anni per sognare, è in edicola l’album ufficiale delle figurine S.S. Lazio 2019-20

Un album di figurine da completare e conservare per i 120 anni di storia. E’ presente una sezione dedicata ai trionfi in campo nazionale e internazionale e una sezione dedicata all’attuale squadra, con sei figurine (compresa una “speciale”) per ciascun calciatore della “rosa”. L’autografo, la maglia con nome e numero, il giocatore in azione, le info su carriera e dati anagrafici. L’album rivolge ampio sguardo anche al settore giovanile e al settore femminile biancoceleste.

