Capua: “La Lazio quest’anno è su un altro piano, potenzialmente può diventare seconda”

Pino Capua, presidente della commissione antidoping della Figc, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento dei biancocelesti e del derby contro la Roma: “La Juventus in Serie A ha perso solo con la Lazio e non è un caso. I biancocelesti potenzialmente possono diventare secondi e nello stesso momento la Juve sarà impegnata con le Coppe. Chissà cosa potrebbe accadere. La Lazio quest’anno è su un altro piano, ha preso consapevolezza delle proprie possibilità. Il derby? I giocatori lo affronteranno in modo diversa rispetto al passato”.

