ESCLUSIVA | Mattioli: “Lazio inarrestabile, mi prenderei Immobile. Derby? Non esistono pronostici. Florenzi sempre in campo”

Siamo entrati nella settimana più “calda” della capitale, sicuramente non dal punto di vista meteorologico. Domenica 26 gennaio infatti è la data che tutti i tifosi di Roma hanno cerchiato in rosso sul calendario non appena uscito il sorteggio del campionato, perché alle ore 18.00 ci sarà il derby Roma-Lazio, valido per la 21esima giornata di Serie A Tim. Per parlare della stracittadina ormai alle porte, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it l’attore Maurizio Mattioli, noto sostenitore giallorosso. Con lui abbiamo fatto il punto sulle due squadre, in piena corsa Champions, e sull’atmosfera che si respira in città a ridosso dell’incontro più sentito della stagione.

A che tipo di partita assisteremo?

“Difficile dirlo. La Lazio è fortissima, in questo periodo è inarrestabile, va in gol sempre, gli uomini che ha girano bene. Comunque è un derby ed in quanto tale non è mai facile fare un pronostico. Sarà una sfida difficile per entrambe le squadre, può accadere tutto fino all’ultimo minuto. Spero di vincere e mi auguro che la partita sia bella e corretta”.

A proposito di correttezza, gli sfottò rivolti agli avversari in queste gare, fanno parte del clima naturale del derby?

“Gli ultimi striscioni o anche i cori su Zaniolo non sono carini, anche se entrambe le tifoserie hanno persone che si divertono a fare cose del genere. In questo caso lui è un ragazzino, ma non voglio fare polemica: lo sfottò ci deve stare nelle stracittadine, ma l’eccesso non è bello”.

Contento di avere Spinazzola di nuovo in rosa per domenica?

“A Genova la Roma ha fatto bene anche con la squadra decimata e con lui, ora per il derby torneranno anche gli squalificati. Spinazzola non capisco perché non giochi spesso, ma contro il Genoa ha fatto bene. Politano mi sarebbe piaciuto averlo in gruppo perché è romano ed avrebbe avuto una motivazione in più nel tornare nella capitale”.

Da tifoso, quale giocatore della Lazio vorrebbe avere nella sua Roma?

“Immobile. Anche Milinkovic mi piace, ma diciamo che in questo momento della Lazio apprezzo tutto: come è organizzata nel gioco, il lavoro che ha fatto la società, il ds Tare e gli altri; è in un momento fenomenale. I biancocelesti possono vincere lo scudetto, tutto può accadere con tre punti di distacco dalla vetta”.

Tornando ai giallorossi, Fonseca si è inserito bene in città…

“Sì, sta facendo bene. Gli manca quella punta che tanto cerca perché Dzeko ha bisogno di respirare. L’assenza di un attaccante forte è senza dubbio il problema della Roma di adesso”.

Florenzi meriterebbe più spazio?

“A me piace molto, anche come persona visto che lo conosco. E’ un ragazzo per bene, serio, un lavoratore che non ha grilli per la testa. Un bravo capitano che fa bene il suo lavoro, io lo terrei sempre e comunque: non lo cambierei con nessuno, soprattutto perché è giovane e può dare molto alla maglia della Roma, che è la sua seconda pelle. Dopo Totti e De Rossi c’è lui. Non so cosa il mister gli chieda, magari ha sbagliato qualche partita, ma come capita a tutti: è un titolare inamovibile, anche in Nazionale, non si può discutere”.

Quest’anno il traguardo delle due romane è la Champions?

“E’ quello che mi auguro. Al momento la Lazio è più avvantaggiata, visto che ha distacco ed ha una partita da recuperare”.

