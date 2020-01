ESCLUSIVA | Simplício: “Roma-Lazio un grande spettacolo per i tifosi. Attenzione a Džeko”

Il derby non è una partita come le altre: sembra una frase retorica da ripetere in vista di questo importante impegno, ma è semplicemente la realtà, soprattutto a Roma dove si parla di calcio per tutto l’anno e dove il tifo è sempre presente. In questi giorni si avvicina proprio la stracittadina valida per il secondo turno di ritorno di campionato: domenica infatti, all’Olimpico sarà Roma-Lazio, una sfida dal sapore Champions, viste le posizioni di alta classifica che occupano le compagini romane. Per parlare del particolare clima che si respira nella capitale in vista del big match, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it Fábio Simplício, il centrocampista brasiliano che ha vissuto in prima persona questa particolare gara dal 2010 al 2012, anni in cui giocava con i giallorossi.

Lei che ha giocato i derby della capitale, che atmosfera ricorda?

“Roma-Lazio è decisamente una stracittadina particolare, dalle sensazioni uniche. Sono onorato di avere avuto l’opportunità di giocare una sfida così sentita. È stata un’emozione inspiegabile”.

Quale giocatore della Lazio è stato il più difficile da affrontare?

“Direi Mark Bresciano. Siamo stati insieme nel Parma e nel Palermo, quindi quando mi è capitato di giocarci contro mi sono sentito in grossa difficoltà”.

Che sfida sarà quella dell’Olimpico?

“Sarà senza dubbio una bella partita, tra due squadre che stanno bene ed occupano ottimi posti in classifica. Senza ombra di dubbio per i tifosi sarà un grande spettacolo”.

Quali saranno gli uomini chiave della sfida?

“Seguo poco il campionato e sono più focalizzato sulla Roma. Sicuramente per i giallorossi Dzeko sarà importante, potrà essere l’uomo-derby”.

A quali posizioni in classifica possono ambire le due squadre?

“Lottare per lo scudetto forse è troppo: è la Juve che continua ad essere troppo forte, la più forte in Italia. Però le due squadre ora stanno decisamente posizionate bene”.

