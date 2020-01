Figurine Panini, “Il Film del Campionato”: protagonista della raccolta è la Supercoppa vinta dalla Lazio | FOTO

Ci sono i biancocelesti nella prossima uscita, con La Gazzetta dello Sport e Sportweek, della raccolta delle Figurine Panini. La seconda figurina de “IL FILM DEL CAMPIONATO” in uscita sabato 25 gennaio. vede come protagonista della C7 la Lazio, vincitrice della #CocaColaSuperCup 2019 dopo aver battuto per 3 a 1 la Juventus.

