FORMELLO – Sospiro di sollievo per Correa e Luis Alberto, assente Strakosha

Tre giorni al derby e Inzaghi sorride. In campo alle 15 si presentano sia Correa che Luis Alberto, i due giocatori prendono parte all’intero allenamento odierno dimostrando di aver recuperato dai fastidi muscolari. Lo spagnolo è rimasto a riposo contro il Napoli proprio per essere pronto per il derby, discorso diverso per l’argentino che non è ancora al 100% tuttavia è disponibile anche dal primo minuto. La scelta per il partner di Immobile ora spetta al tecnico che può comunque affidarsi a Caicedo per sfruttare Correa a gara in corso. In mezzo al campo nessun dubbio. Lazzari e Lulic si muovono sulle fasce con il solito trio in mediana composto da Milinkovic-Lucas Leiva-Luis Alberto. I dubbi maggiori riguardano la difesa con il consueto ballottaggio sul centro destra con Patric favorito su Luiz Felipe e Bastos. Lo spagnolo si sta riprendendo la Lazio dopo l’infortunio muscolare di dicembre e Inzaghi ha piena fiducia nelle sue capacità di impostare la manovra dal basso. Assenti i lungodegenti Marusic, Lukaku e Cataldi a cui si è aggiunto anche Thomas Strakosha. Il portiere albanese ha preso una botta al ginocchio a Napoli ed è stato tenuto a riposo, le sue condizioni non preoccupano però in vista della sfida ai giallorossi.

