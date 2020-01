GdS | Basta: “Il gol nel derby il momento più bello. Milinkovic giocatore totale, Immobile può battere il suo record”

Ha lasciato il calcio in estate, ma rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi laziali dopo un gol pesantissimo nel derby. Dusan Basta, attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, torna a parlare di Lazio dimostrandosi ancora legatissimo alla piazza biancoceleste ed alla città di Roma di cui è innamorato. Ha appeso gli scarpini al chiodo iniziando a lavorare insieme a Federico Pastorello, ma non ha dimenticato gli anni d’oro con l’aquila sul petto coronati nel 2017 con il gol nel derby (il momento più bello come definito da lui stesso) e la vittoria in Supercoppa Italiana. Passato, ma non solo. Basta analizza la Lazio di oggi rivelando come il segreto di Inzaghi sia nella gestione del gruppo e nell’avere a disposizione un ottimo staff, mentre definisce Milinkovic un giocatore totale, straordinario. Dici Lazio attuale e pensi ad Immobile. L’ex esterno dei capitolini non ha paura a sbilanciarsi e, dopo averlo definito una macchina da gol che ha nella fame la sua arma segreta, dichiara come possa battere il record di 41 marcature del 2017/2018. Tanto bel gioco, molte vittorie consecutive, ma Dusan è un giocatore navigato e sa che lo Scudetto resta un obiettivo difficile seppur la Lazio sia lì e possa contare su un gruppo che va avanti da anni. La Lazio di oggi fa sognare, ma Basta torna ancora al passato ricordando l’ottimo rapporto con Pioli e la notte magica di Napoli conclusa con l’approdo ai preliminari di Champions e la festa di Formello. Cinque anni bellissimi conclusi con un ultimo anno in cui sono state solamente due le presenze all’attivo, complice anche una seconda parte di stagione fuori rosa dopo il rifiuto del trasferimento al Bologna per motivi familiari. Un ultimo periodo molto complicato con i compagni, però schierati dalla sua parte e ringraziati dal serbo che afferma di portarli sempre nel cuore sentendosi ancora lì con loro.

