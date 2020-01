GdS | Magie e coperture, adesso la Lazio ha il tuttocampista

Fare qualche passo indietro, sul campo, per farne molti di più, nella carriera. Si può sintetizzare così l’evoluzione tecnico-tattica di Sergej Milinkovic Savic. Una trasformazione che ha preso forma soltanto nelle ultime uscite, anche se gli addetti ai lavori già si erano accorti di qualcosa di nuovo. Un a metamorfosi che fa del serbo un giocatore più completo e più maturo. Capace comunque di colpire con colpi speciali, ma anche di eseguire quel lavoro oscuro e imprescindibile, tipico dei mediani. Insomma, un vero tuttocampista. Che sta facendo le fortune della Lazio e che, sempre di più, è nel mirino dei top club europei.

L’EVOLUZIONE

Quando arrivò alla Lazio, quattro anni e mezzo fa, l’allora tecnico Stefano Pioli provò a farlo giocare da centrocampista, ma i tempi non erano ancora maturi. Benissimo la fase offensiva, ma quando la palla ce l’avevano gli avversari il giovane SMS era spesso latitante. Così l’attuale tecnico del Milan lo utilizzò da trequartista centrale del 4-2-3-1, alle spalle della punta centrale (Klose o Djordjevic). L’anno successivo (il primo di Inzaghi), in cui fu alternato nei ruoli di centrocampista e trequartista. Il primo scatto nella sua evoluzione avvenne l’anno dopo, quando Inzaghi lo utilizzò da mezzala offensiva. La Lazio giocava con un 3-5-1-1 in cui dietro il centravanti Immobile c’era Luis Alberto. Milinkovic era un po’ interno, un po’ trequartista. E infatti in quella stagione segnò tanto (12 gol in campionato e 2 in Europa League).

I NUMERI

A metà strada tra il centrocampista e il trequartista, insomma. E sembrava, questa, la collocazione giusta e definitiva

per Sergej. Invece si trattava soltanto di una tappa. Perché il passaggio successivo è arrivato a metà della scorsa stagione, quando il 3-5- 1-1 si è trasformato in 3-5-2 con Milinkovic e Luis Alberto interni di centrocampo e Correa-Immobile davanti. Da quel momento Milinkovic ha dovuto pensare non solo a puntare la porta avversaria, ma anche a garantire una fase difensiva da centrocampista vero. Ha fatto un po’ fatica all’inizio, ma adesso il processo di maturazione è giunto a destinazione. Milinkovic continua ad essere fondamentale quando la Lazio attacca, ma garantisce pure filtro e copertura. E, se serve, organizza anche la manovra, come ha fatto martedì al San Paolo. Palle recuperate, contrasti vinti, palloni intercettati: tutti gli indicatori del rendimento relativo alla fase difensiva sono superiori alla media del ruolo per il serbo. E quelli della fase offensiva (dai lanci ai dribbling, alle occasioni create) sono sempre straordinari.

