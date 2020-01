Junior Tim Cup, al via l’evento organizzato dalla Lega Serie A: presente Patric – VIDEO

Al via la Junior Tim Cup, il calcio negli oratori. L’evento è organizzato dalla Lega Serie A in collaborazione con Tim e il Centro Sportivo Italiano. Giunto all’ottava edizione, l’obiettivo è quello di promuovere il calcio oratoriale. Si tratta di un torneo di calcio a 7 al quale potranno partecipare le sezioni Under 14 di tutte le squadre di Serie A.

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1220414331445284864