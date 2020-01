Juventus, Pjanic sulla Supercoppa: “Ci è dispiaciuto, ora vogliamo vincere tutto il possibile”

Miralem Pjanic, all’evento Adidas Predator a Milano, è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare di Juventus, Coppa Italia ma anche di Supercoppa italiana: “Il campionato sarà combattuto fino alla fine. Non molliamo su tutti i fronti. Noi e altre due squadre lotteranno per lo scudetto, siamo primi ma dobbiamo rimanere concentrati. Supercoppa? E’ stata la seconda sconfitta in pochi giorni ma in Arabia abbiamo giocato male. Ci è dispiaciuto perdere. Vogliamo vincere tutto il possibile, abbiamo tanti obiettivi e tante soddisfazioni da ottenere ancora. Continuare a vincere è dura, la gente non si rende conto ma possiamo entrare nella storia come una grandissima Juventus“.

