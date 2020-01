L’Italia Under 16 chiude il raduno di Coverciano: presente anche un laziale

Si è chiuso il raduno a Coverciano dell’Italia Under 16 di Daniele Zoratto che ha superato in una doppia amichevole i pari età del Qatar. Tanti gli spunti interessanti messi in mostra dagli azzurrini che nella prima sfida vincono grazie ad un secco 5 a 0 con il laziale Giordano Rossi bravissimo nell’ aprire le marcature. Nella seconda uscita ad avere la meglio è sempre stata l’Italia, questa volta per tre a uno, con il baby biancoceleste ancora titolare. Lo riporta il sito ufficiale delle FIGC.

