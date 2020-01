Lotito a TG2 Italia: “Orgoglioso di essere Presidente della Lazio”

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, insieme a Marco Parolo e Anna Falchi, è intervenuto durante Tg2 Italia: “Lo sport non è solo aspetto fisico e materiale, ma anche culturale. Alleniamo non solo il fisico, ma anche la mente. Suor Paola è testimone, Parolo più volte è andato a servire nelle tavole. Sono orgoglioso di essere il Presidente di questa squadra, perché in tanti mi ringraziano per avere una squadra sempre disponibile, con il sorriso. Hanno avuto un imprinting giusto, cerchiamo di valutare l’uomo nella sua interezza. Dobbiamo inculcare i valori della società civile, perché la Lazio è un Ente Morale. Quando sono diventato Presidente, la Lazio veniva additata come razzista, fascista e in Europa ancora paghiamo lo scotto di questi comportamenti. Abbiamo adottato un Codice Etico con delle regole molto precise: sulla base di ciò, come primi in Italia, abbiamo tutelato il 90% dei nostri tifosi, sempre corretti. La parodia di Max Giusti? Mi ha divertito, finché non scade nel becero a me piace. Abbiamo fatto anche due trasmissioni insieme al tempo di Simona Ventura a Quelli del Calcio, ci siamo divertiti”.

