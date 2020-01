Per Lei Combattiamo Ospina: “La vittoria con la Lazio è stata importante” Ospina: “La vittoria con la Lazio è stata importante” Follow me Torna alto l’umore in casa Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio. Sul match di martedì è tornato, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss, il portiere azzurro David Ospina, già proiettato al prossimo match con la Juventus: “La vittoria conquistata con la Lazio è stata importante e ci ha regalato energia. Adesso però dobbiamo lasciarcela alle spalle e concentrarci solamente sul prossimo match contro la Juventus. Siamo consapevoli di giocare contro la formazione probabilmente più forte d’Italia. Sarà una gara dura ma anche stimolante”. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo







RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: Per Lei Combattiamo @https://twitter.com/car_peroni

More in Per Lei Combattiamo