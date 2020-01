Parolo: “Nella Lazio siamo tutti uniti per raggiungere l’obiettivo”

Marco Parolo, nel corso della trasmissione Tg2 Italia, ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio: “Quando giochiamo vogliamo sempre vincere: studiamo le mosse dell’avversario, prepariamo le contromisure insieme allo staff e all’allenatore. Con il lavoro di squadra ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Sono anni che creiamo un bel spirito di gruppo, perché tutti insieme siamo uniti per raggiungere un unico obiettivo e questa è la nostra grande forza. Nello spogliatoio cerchiamo di mantenere un clima di tranquillità, se succede qualcosa in campo tra compagni finisce lì e magari dopo si fa una cena tutti insieme per sdrammatizzare. Anche perché se c’è qualcosa di non detto si rischia di portare dietro il rancore sul terreno di gioco. Quali sono gli altri leader? Leiva si è inserito, sta prendendo delle responsabilità anche lui. E’ entrato in punta di piedi, ma ora ha un ruolo importante. Lulic e Radu sono una colonna portante della squadra, spero che Stefan raggiunga il record di presenze nella Lazio. Cataldi è invece un giovane di Roma, conosce bene l’ambiente ed ha dovuto confrontarsi con esso nel corso della sua carriera”.

