Roma-Lazio, la designazione arbitrale

I PRECEDENTI

Il fischietto abruzzese ha complessivamente diretto i biancocelesti in ventuno occasioni, nelle quali la Lazio ha raccolto ben quindici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

L’ultimo incrocio tra l’arbitro abruzzese e la Prima Squadra della Capitale risale al 22 dicembre scorso, giorno in cui la Lazio sconfisse la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. Nel corso di questa stagione, inoltre, Calvarese ha arbitrato il match in cui la Lazio superò il Milan in trasferta per 2-1 e l’incontro perso dai biancocelesti in casa della SPAL. La Lazio è in assoluto la squadra più volte arbitrata in carriera dal fischietto di Teramo. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it