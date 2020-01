Sampdoria, Massimo Ferrero pronto a vendere la società

Massimo Ferrero rimette in vendita la Sampdoria. Come riporta l’Economia il presidente blucerchiato sembra sia assediato dai creditori. Infatti, lo scorso 8 gennaio il tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento di una società del gruppo rimandando indietro il piano di rimborso ai creditori firmato dalla figlia di Ferrero. Inoltre, mercoledì 15 gennaio la Eleven Finance (una delle holding più importanti del gruppo) ha chiesto la protezione dai creditori depositando il ricorso in tribunale a Roma. Ferrero, dunque, ha incaricato un’azienda specializzata di contattare possibili acquirenti della società blucerchiata per una cessione in periodo breve. Dopo il fallimento delle trattative con la cordata Vialli il presidente aspetta solo di trovare l’acquirente giusto per poi presentarsi tra qualche mese davanti al giudice fallimentare del Tribunale di Roma con un piano per risarcire i debitori della Eleven Finance.

