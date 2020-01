Suor Paola: “Non faccio pronostici sul derby. Tifosi e società mercoledì hanno un appuntamento con me”

Nella settimana di avvicinamento al derby l’aria in casa Lazio diviene incandescente. Questa mattina, nel corso di TG2 Italia, è intervenuta Suor Paola, nota tifosa laziale che ha raccontato alcuni segreti della sua passione per i biancocelesti: “La ringhiera di casa mia l’ho dipinta con il bianco e celeste. Qualche vicino ha protestato, gli ho detto di prendere un altro colore e pitturarla lui. Non hanno fatto niente. Ho anche la bandiera che sostituisco ogni anno dato che il sole la rovina. Sul derby non intendo fare pronostici, ma ci tengo a ricordare ai tifosi e alla squadra che mercoledì hanno in programma un appuntamento con me. Dico grazie alla Lazio, al presidente, da qualche tempo non devo più scavalcare per andare allo stadio, ma vado insieme a tutti i miei ragazzi. Nei tempi in cui ancora mancava la copertura saltavo”.

