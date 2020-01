Per Lei Combattiamo Tiribocchi: “Ora che è uscita dalle altre competizioni la Lazio ha la rosa giusta” Tiribocchi: “Ora che è uscita dalle altre competizioni la Lazio ha la rosa giusta” Follow me La sconfitta di Napoli, un incidente di percorso per una squadra che ha dimostrato anche al San Paolo di vivere un ottimo periodo di forma. Dei biancocelesti, attraverso i microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche l’ex attaccante Simone Tiribocchi: “Il cammino della Lazio sarà legato anche dal percorso europeo delle altre formazioni. Ora che è uscita da tutte le competizioni ha la rosa giusta. E’ una formazione che si basa su 4-5 giocatori: Leiva, Milinkovic, Correa, Luis Alberto e Immobile”. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

