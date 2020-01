Wilson tra passato e presente: “Potrei trovare delle analogie tra questa Lazio e quella del ’74”

Tra i vari ospiti della mattinata di TG2 Italia non poteva mancare Pino Wilson, lo storico capitano del primo Scudetto della Lazio, che ha parlato del momento attuale trovando dei punti di contatto con la sua squadra: “Prima di andare a Ryadh per la Supercoppa avevamo già ottenuto un risultato importante contro la stessa squadra, c’erano i presupposti per fare bene. Abbiamo visto una grande partita ed un grande senso d’appartenenza. Sono molto legato alla figura di Marco Parolo per quello che ha fatto e per quello che sta offrendo per la maglia biancoceleste. In queste competizioni siamo sempre stati all’avanguardia. Non intendo dire che questo trionfo fosse scontato, ma era più vicina dati i valori odierni nel confronto con gli avversari. Potrei trovare alcune analogie tra la squadra del ’74 e quella attuale. I ragazzi di Inzaghi stanno giocando questo campionato con gli stessi calciatori, aiutati da altri. Anche nel mio caso c’era una rosa molto corta. Eravamo un gruppo magnifico di Tommaso Maestrelli era l’artefice. Nella ricorrenza dei 120 anni, è avvenuto un risveglio di tutte le discipline che è stato guidato da ciò che si sta verificando nella sezione calcio. Siamo un momento di entusiasmo ed euforia”.

