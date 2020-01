Caos social per la Roma: “vendete Florenzi” e Fonseca mette like

Ormai è un caso: nell’ambiente Roma c’è qualcosa che non va con i social. Solo da poche ore Totti ha piazzato l’ennesimo like sconveniente sotto un post in cui Buffon elogiava la vittoria della Juve sulla Roma in Coppa Italia. Ora al centro dell’attenzione ci è finito Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso avrebbe messo like ad un commento in cui un tifoso chiedeva la cessione di Florenzi. L’episodio tra l’altro non è nuovo perché non molto tempo fa a mettere like ad un commento analogo è stato ancora una volta Francesco Totti. La Roma però questa volta ci ha tenuto a specificare che “il mister ha spiegato di non aver messo alcun like al post del tifoso che chiedeva la cessione di Florenzi. Quando lo ha visto è caduto dalle nuvole, ci ha detto che oggi non ha neanche aperto Instagram e ha cancellato il like solo dopo la nostra segnalazione, perché ne ignorava l’esistenza”. Certo è che a pochi giorni al derby in casa Roma sembra che non si respiri proprio un’ottima aria.

