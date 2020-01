Casiraghi: “Lo vedo molto aperto come derby, sperando che vinca la Lazio in cuor mio”

In questa settimana, nella Capitale, si respira un aria diversa, aria di derby. La stracittadina si sta avvicinando, con un solo obiettivo: vincere. Ai microfoni di derbyderbyderby.it, ha parlato Pierluigi Casiraghi, ex attaccante biancoceleste, che di derby ne sa qualcosa. Ecco il suo pensiero sul match in programma domenica alle 18:00: “Molto interessante. La Lazio è la squadra più in forma del campionato e sta facendo un campionato al di la delle più rosee previsioni, anche a Napoli avrebbe meritato di vincere. A sua volta la Roma sta facendo un buon campionato sta facendo discretamente bene. Sia Lazio che Roma hanno due ottimi allenatori, sarà una bella partita entrambe hanno giocatori di qualità, lo vedo molto aperto come derby, giocato senza pura, sperando che vinca la Lazio in cuor mio…”.

Da giocatore ne ha giocati di derby, in Italia e all’estero, ma il derby della Capitale ha qualcosa in più: “Io e i derby? Ho giocato quelli di Torino e quelli di Londra che sono diversi perchè ce ne sono troppi, sentivo un po’ di rivalità solo con il Tottenham. Ma quelli di Roma sono i derby più sentiti, il derby di Roma è quello più sentito come quello di Genova, la rivalita è fortissima, del resto per tanti anni il derby è stato l’unico obiettivo stagionale, la storica dice che per Milan Inter e Juve è diverso”.

Entrambe arrivano dall’eliminazione in Coppa Italia, la Lazio contro il Napoli, mentre la Roma con la Juventus. Secondo Casiraghi, le due squadre avevano altro in mente: “Secondo me sia Napoli-Lazio che Juventus-Roma sono state due partite condizionate dal derby, c’era la Coppa Italia, ma nella testa delle due squadre la priorità era al campionato. La Lazio poi si gioca lo Scudetto, è lì. Simone Inzaghi è arrivato un anno dopo di me alla Lazio, lui ha fatto molto bene anche come bomber, era simile al fratello, anche se meno affamato di gol e più portato a giocare per la squadra. Lo vedo come un allenatore molto equilibrato, attento anche alla fase difensiva, mi ricorda Ancelotti”.

Infine il punto sugli infortunati da entrambe le parti: “Per la Roma è importante Diawara ha le stesse funzioni che aveva De Rossi, anche Zaniolo è molto importante, dall’altra parte se Simone recupera Correa e Luis Alberto recupera due giocatori di qualità. Correa ti dà l’opportunità di attaccare in modo diverso e toglie pressione da Immobile gli toglie uomini addosso, Luis Alberto è un grande giocatore”.

