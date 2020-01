CdS | Lazio, un derby per il primato stagionale

Roma-Lazio, un derby dai mille significati è pronto ad andare in scena come un film atteso da mesi. Per la Lazio avrà una valenza doppia considerando il vantaggio sui giallorossi di 7 punti (potenzialmente 10) che in caso di vittoria potrebbe divenire un abisso difficile da colmare sino a fine stagione. Un margine importante che potrebbe consentire alle aquile di chiudere davanti ai rivali cittadini per la prima volta dopo il 2011-12. Su 75 volte (considerando il campionato a girone unico e la partecipazione in contemporaneo) i biancocelesti hanno chiuso davanti alla Roma per 26 volte riuscendo a classificarsi davanti in due stagioni consecutive nel 2010-11 e 2011-12. Domenica sarà l’occasione giusta anche per centrare il record della dodicesima vittoria consecutiva. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: