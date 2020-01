Di Canio: “Un derby non si può pareggiare, ogni palla è una guerra diversa da quella che fai ogni domenica”

Paolo Di Canio, ex attaccante biancoceleste, ed ora opinionista di Sky, è stato uno dei giocatori del mondo Lazio che, il derby, lo sentiva in maniera particolare. A segno più di una volta nella stracittadina, ha parlato proprio del derby in programma domenica pomeriggio, in esclusiva ai microfoni di Fanpage.it. Queste le sue parole: “Un derby non si può pareggiare, meglio perderlo attraverso la possibilità di fare la storia. Perché ogni palla è una guerra diversa da quella che fai ogni domenica. Alcuni allenatori, anche per distaccarsi e non mettere sotto pressioni i giocatori, hanno parlato di una partita uguale a tutte le altre e sempre con tre punti in palio. Il derby invece vale molto di più, e soprattutto nella vita di tutti i giorni. Quando tu esci e vai dal fruttivendolo o in edicola, che tu sia della Roma o della Lazio. Credo che valga per la città di Roma e anche per altre città. In Italia soprattutto”.

Arrivano entrambe da un’eliminazione in Coppa Italia, quindi avranno le motivazioni giusto per affrontare un derby. Su chi ci arriva meglio, Paolo dice la sua: “Sarà straordinario per me questo derby, perché per la Roma è importante per mantenere la posizione in classifica e continuare ad inseguire il piazzamento Champions, e ne ha tutte le possibilità anche se ritengo l’Atalanta quella più forte tra le squadre in corsa. I giallorossi possono inoltre fermare una Lazio lanciatissima. Qualcuno mette in dubbio il sogno Scudetto della squadra di Inzaghi, ma se vince anche questa partita e il recupero e continua in questo campionato senza la fatica delle coppe, allora qualcuno potrebbe davvero crederci. La Roma ha dunque due obiettivi: vincere per sé e per fermare la Lazio e dare una bella ‘bottarella’ ai tifosi laziali”.

