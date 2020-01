ESCLUSIVA | Anna Falchi: “Con il Napoli partita sfortunata. Il derby? Partita agguerritissima, la Lazio di adesso non è la Lazio delle prime giornate”

Questa è la settimana più attesa dalla Capitale sul fronte calcio. E’ la settimana del derby. Roma-Lazio è in programma domenica alle ore 18:00 e, le due squadre, arrivano con due obiettivi differenti: la Roma, alla ricerca di punti per la lotta al quarto posto ma, soprattutto, punti da guadagnare su una Lazio lanciatissima, terza in classifica, con una gara da recuperare, con 12 vittorie consecutive in campionato alle spalle, che vuole continuare a sognare un posto nella prossima Champions League, o forse qualcos’altro. Entrambe arrivano a questa stracittadina con un’eliminazione subita in settimana, quella ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi, martedì è stata molto sfortunata, nella sconfitta per 1-0 sul campo del Napoli, mentre la Roma, mercoledì, a Torino contro la Juventus, ha perso 3-1, regalando il primo tempo agli avversari, giocando però meglio nella ripresa. In vista del derby della Capitale, la redazione di LazioPress.it, ha intervistato, in esclusiva, Anna Falchi, modella ed attrice italiana, nota tifosa biancoceleste. Tra gli argomenti trattati c’è principalmente l’eliminazione in Coppa Italia ed il derby, per poi passare agli obiettivi di campionato e al paragone con la Lazio del 2000.

Martedì contro il Napoli è arrivata l’eliminazione in Coppa Italia. Come ha detto mister Inzaghi, una sconfitta dopo dodici vittorie consecutive in campionato ci può stare. Cos’è mancato per vincere e quindi andare in semifinale?

“Un pizzico di fortuna in più. E’ stata una partita sfortunata dove la Lazio ha combattuto fino alla fine, ha avuto diverse occasioni per trovare il gol del pareggio, ma il fattore fortuna ci ha giocato contro, a partire dall’errore di Immobile sul calcio di rigore, ha preso una traversa, ci hanno annullato un gol, senza nulla togliere al Napoli che si è giocato tutto in questa partita ed aveva qualche motivazione in più. Non dovevamo prendere il gol dopo pochi minuti, è stata una svista, purtroppo succede, il calcio è imprevedibile, peccato, ma comunque il clima è sereno”.

Ora alla Lazio è rimasto solo il campionato, mentre le altre sono impegnate anche in Europa: questo può essere un punto a favore per i biancocelesti per puntare a qualcosa in più del terzo posto?

“Tutti siamo estremamente scaramantici, quindi evitiamo di dire quella parola, però è vero che ora siamo concentrati solo su quello che ci è rimasto, il campionato, per provare a puntare a qualcosa in più del terzo posto, senza nominare l’innominabile (ride, ndr)”.

Domenica non ci sarà una partita qualsiasi, ci sarà il derby. Che partita ci dobbiamo aspettare?

“Sarà una partita agguerritissima da entrambe le parti e, vista la doppia eliminazione, saranno motivate al massimo per vincere. La Roma è sotto la Lazio in classifica e vogliono recuperare punti, anche se il derby è una partita a sé. Loro ci vogliono battere, dopo il derby dello scorso anno vinto da noi per 3-0 ed anche il pareggio ad inizio campionato, dove la Lazio è stata sfortunatissima, con un susseguirsi di pali. Quella partita l’ho paragonata alla serata di Coppa contro il Napoli, due partite simili, sfortunate, dove la palla non voleva entrare. C’è da dire però che la Lazio delle prime giornate non è la Lazio di adesso”.

Anche la Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia ai quarti di finale, questo può pesare più sui giallorossi o sulla Lazio in vista del derby?

“Arriviamo stanchi, ma su questo siamo allo stesso livello della Roma che ha giocato dopo di noi, quindi ha anche un giorno in più di fatica. Noi abbiamo sprecato tantissime energie, può essere un pericolo. Non possiamo contare su una panchina, altrimenti in Coppa avremmo potuto utilizzare qualche riserva, siamo un po’ corti. Anche la Roma però, dopo l’infortunio non indifferente di Zaniolo, ha perso qualcosa, una grave mancanza che può essere un punto a favore per noi”.

La squadra di Fonseca arriva a questa partita con diversi infortunati, però, se potesse, quale giocatore toglierebbe dall’undici titolare della Roma?

“Senza Zaniolo, forse toglierei Dzeko, però, se dovessi dare un consiglio alla Roma, direi di non far giocare Florenzi (ride, ndr)”.

In questi quattro anni di mister Inzaghi sulla panchina della Lazio, la squadra, ma anche la società, è cresciuta tanto. Si può fare un paragone con la Lazio dello scudetto del 2000? Hanno qualcosa in comune?

“A livello emotivo sicuramente si, non ci sono i campioni blasonati di una volta, anche perché è cambiato il calcio, si spendevano altre cifre, però a livello di preparazione e di ambiente assolutamente si. Ci sono giocatori in grandissima crescita, come per esempio Strakosha, è cresciuto tanto, per non parlare dei big che abbiamo in squadra che sono cresciuti con la Lazio. Secondo me la differenza la fa molto l’allenatore, Inzaghi fino ad ora ha fatto le prove generali, ma questo è l’anno che vede concretizzarsi la compattezza di questa squadra, un gruppo molto solido. La differenza la fa lui perché è un ex giocatore ma, in primis, un tifoso della Lazio. E comunque, in questi anni, abbiamo avuto delle soddisfazioni portando a casa delle Coppe, cosa non indifferente”.

