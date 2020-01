ESCLUSIVA | Filippo Bisciglia: “Vinciamo il derby e non ci ferma più nessuno. Mercato? Rafforzare la squadra senza smontarla”

E’ la settimana del derby e nella Capitale la tensione per la stracittadina sale di ora in ora. Tensione amplificata dalla posizione in classifica delle due squadre. Gli uomini di Inzaghi si trovano al terzo posto in classifica con 45 punti, la Roma di Fonseca segue al quarto posto con 38 punti. Una sfida, quella di domenica 26 gennaio, che ha il sapore di Champions League. Per parlare dell’attesissimo derby della Capitale è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it Filippo Bisciglia, attore e conduttore televisivo romano, noto tifoso biancoceleste.

Dove nasce la tua passione per la Lazio?

“L’amore per questi colori nasce da papà. Mi portava sempre allo stadio quando ero piccolo. Come lui, anche mia sorella è tifosa della Lazio”.

Quale partita ti ha appassionato di più da tifoso?

“Uno spareggio per non andare in Serie C, Lazio-Campobasso. Avevo 11 anni. Mio padre mi portò a Napoli con altri ragazzi che vivevano nel mio stesso palazzo, più precisamente nella mia stessa scala. Ricordo questa cosa con piacere: nel mio palazzo, precisamente nella scala D, eravamo tutti laziali. Quando c’erano le partite ci riunivamo in salotto da me e vedevamo le gare insieme. Come non ricordare anche i match che ci hanno portato alla vittoria dello scudetto oppure la Coppa Italia vinta con la Roma”.

Domenica ci sarà il derby. Come lo vivi?

“Se domenica la Lazio dovesse vincere il derby non la fermerebbe più nessuno. In caso contrario, potrebbero nascere dei problemi perché sarebbe proprio la Roma a fermare questa meravigliosa ascesa biancoceleste. Portare a casa una sconfitta potrebbe buttarci un po’ giù di morale. Personalmente, sto vivendo malissimo questo derby perché domenica sarò ospite ad un evento a Lecce e riuscirò a seguire solo il primo tempo”.

Peserà sulla partita di domenica il ko in Coppa Italia contro il Napoli?

“No, perché a Napoli abbiamo giocato bene. Abbiamo lottato fino alla fine come facciamo sempre e stavamo segnando nuovamente nella “zona Lazio”, dall’80’ al 90 minuto. Una partita che va male può capitare. Ciro (Immobile, ndr) è scivolato e ci sono stati tanti episodi sfortunati durante la gara”.

C’è qualcosa che cambieresti della Lazio in questo momento?

“Ora come ora non cambierei nulla. La squadra va alla grande, sono tutti amici, li seguo sempre e vedo che c’è un vero affiatamento. Se alla fine del campionato dovessimo arrivare in Champions League farei delle operazioni sul mercato volte a rafforzare la squadra senza smontarla”.

Il tuo giocatore preferito attuale? E nel passato?

“Attuale direi sicuramente Ciro (Immobile, ndr), lo conosco ed è una persona meravigliosa. Nel passato? Ne potrei citare tantissimi. La Lazio del 98/99 e 2000/2001 è stata storica. Ce li ho tutti nel cuore, dal primo all’ultimo. Quella Lazio lì è intramontabile“.

