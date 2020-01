FORMELLO – Patric o Luiz Felipe? E’ il dubbio di Inzaghi per la difesa. Strakosha si allena

Con il ritorno in campo di Thomas Strakosha, la Lazio arriva al derby senza defezioni tolti gli annunciati Cataldi, Marusic e Lukaku. Il portiere albanese ha rimediato una contusione al ginocchio al San Paolo, ieri è rimasto a riposo e questa mattina è sceso regolarmente sul terreno di gioco. Ma il reale dubbio di Inzaghi è in difesa, un leit motiv che insegue il tecnico da tutta la stagione ma mai come questa volta la decisione è ardua. Da un lato la versatilità e la capacità di gestione del pallone di Patric, dall’altro Luiz Felipe con la sua maggiore propensione alla marcatura. Un duello che sarà sciolto solamente nella rifinitura di domani pomeriggio, la certezza è che non sarà una bocciatura per chi rimarrà in panchina. Il resto del reparto arretrato e il centrocampo sono i soliti con nessuna novità, anzi a disposizione ci sono un Luis Alberto in piena forma e un Lucas Leiva che ha “beneficiato” dell’espulsione contro il Napoli. Davanti salgono le quotazione di Correa per affiancare Ciro Immobile anche se rimane in vantaggio Caicedo. Anche questo ballottaggio sarà deciso domani. Oltre ai lungodegenti, non ha lavorato in campo con i compagni Andre Anderson.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: