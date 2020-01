GdS | Immobile segna quasi quanto l’attacco della Roma: Ciro punta nuovi record

Nella stagione perfetta non c’è tempo per fermarsi e così Immobile vuole continuare a collezionare record già a partire dal derby di domenica. Ciro con i suoi 23 centri stagionali in campionato ha segnato quasi come tutto il reparto avanzato giallorosso (24 gol) e nella stracittadina proverà a superare i dirimpettai ferendo anche ad una delle poche compagini ancora “salve” in questa stagione. Il bomber campano non si accontenta però, e mentre insegue Chinaglia nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, vuole incrementare il bottino contro i giallorossi per divenire la miglior bestia nera della Roma: a quota 5 marcature ci sono Rocchi e Chinaglia, a 7 il mito di Piola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

