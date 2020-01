GdS | Inzaghi studia i prossimi record

La Lazio d’Inzaghi come l’ammazza record. Le undici vittorie consecutive ed il terzo posto in solitaria con 7 punti di vantaggio sulla Roma (potenzialmente 10 considerando il recupero con l’Hellas Verona) chiamano la Lazio a nuovi traguardi da tagliare già da domenica. Nel mirino c’è la dodicesima vittoria con la possibilità di battere il record dei giallorossi proprio in una stracittadina bissando la situazione di vantaggio in classifica vista nel 2011-2012 quando la Lazio sconfisse i rivali cittadini, sempre in trasferta, per due ad uno grazie alle reti di Hernanes e Mauri. Inzaghi studia nuovi record, l’entusiasmo dell’Olimpico (biglietti quasi esauriti) è pronto a spingere i suoi ragazzi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

