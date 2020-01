Il Messaggero | Lotito convoca Lulic per il rinnovo

Si è ripreso tutto in pochi mesi. La sua Lazio a cui ha regalato un’altra Supercoppa Italia e la sua Bosnia per provare ad agguantare il pass per Euro 2020. Senad Lulic da vero capitano ha preso per mano la sua squadra e domenica, dopo un turno di riposo causa squalifica, è pronto a guidare le aquile nel derby. Forse sarà l’ultimo, forse no. L’eroe del 26 maggio inizialmente aveva deciso con la società che a fine stagione avrebbe raggiunto la famiglia in Svizzera a giugno, ma poi ci ha ripensato voglioso di restare con la dirigenza capitolina che gli avrebbe promesso di sedersi a tavolino per parlare del rinnovo alla fine del mercato di gennaio. Si cercano i sostituti, piace Diego Palacios del Los Angeles, ma Lulic non vuole mollare consapevole di poter dare ancora molto alla sua Lazio. Lo riporta Il Messaggero

