Sarà un Olimpico tutto esaurito o quasi quello che ospiterà il derby della capitale di domenica sera con 55 mila spettatori previsti che potrebbero divenire presto 60 mila. Un match attesissimo con i biglietti in casa Roma introvabili in Curva e Distinti con qualche disponibilità in Tevere e Monte Mario. Il popolo della Lazio risponde alla grande con appena un migliaio di tagliandi ancora in vendita per un distinto che andranno sold out nelle prossime ore. Sarà una gara importante da ambo le parti con le bonifiche intorno allo stadio che scatteranno domani, mentre domenica il piano sicurezza vedrà scender in campo circa duemila agenti. Lo riporta Il Messaggero

