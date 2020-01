Lazio, Lulic torna in nazionale dopo la rinuncia | FOTO

È troppo forte l’amore per la propria nazionale per dire basta. Il capitano biancoceleste Senad Lulic torna a vestire la casacca della Bosnia dopo la rinuncia dei mesi passati. Una decisione importante che arriva nel corso di una stagione da incorniciare e che si chiuderà con la partecipazione agli spareggi per l’accesso agli Europei. A comunicare la decisione del numero 19 laziale, autore di 4 reti in nazionale, è stata la federazione bosniaca attraverso i proprio canali ufficiali.

Fudbaler Lazia, Senad Lulić odlučio je da se vrati u reprezentaciju Bosne i Hercegovine i stavi se na raspolaganje selektoru Dušanu Bajeviću za utakmice baraža za EURO 2020.

Lulić je do sada za nacionalni tim odigrao 57 utakmica i postigao 4 gola. pic.twitter.com/EYXPesUVfG — NFS BIH (@NFSBiH) January 22, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: