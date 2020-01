Roma-Lazio, D’Amico:”Lazio favorita, ma la Roma è pericolosa”

Vincenzo D’Amico ha parlato ai microfoni di TMW Radio analizzando le condizioni di Lazio e Roma a due giorni dal derby: “La Lazio è più in forma, però di solito lo vince chi è in sofferenza. Do comunque per favorita la lazio perché è in forma e gioca un calcio bellissimo. Ho qualche timore perché la Roma è sempre una grande squadra, ma sono tranquillo sulle possibilità della Lazio. Negli ultimi tre mesi ha fatto vedere di essere maturata, giocherà con la massima determinazione. La Roma passa per una squadra a cui mancano tanti giocatori, ma gli assenti non sono i titolari, a parte Zaniolo. Rimane comunque una grande squadra.”

