SOCIAL | Gli auguri di Bruno Giordano a Long John – FOTO

Quando si pensa alla maglia numero 9 viene in mente prima di tutti lui: Giorgio Chinaglia. Il giocatore per eccellenza nella storia del calcio italiano e non solo, il giocatore più forte che la Lazio abbia mai avuto. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e tutto il popolo biancoceleste lo ricorda, tutti ricordano il suo dito ad indicare la Nord. Tra tutti anche Bruno Giordano, che ereditò la maglia numero 9 da Chinaglia, oggi ha voluto ricordarlo con un post su Instagram mentre indossa la famosa numero 9.

Visualizza questo post su Instagram Auguri mito sei sempre nei nostri pensieri 💙 Un post condiviso da Bruno Giordano (@brunogiordano.9) in data: 24 Gen 2020 alle ore 4:14 PST

