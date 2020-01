Totti, ancora gaffe social, un altro like fuori posto

Non è nuovo a questo tipo di gaffe l’ex capitano della Roma, già era successo in passato più di una volta di trovare un like del “pupone” fuori posto. Ultimamente aveva lasciato un mi piace sotto il post di Bobo Vieri, in cui dava gli auguri per i 120 anni della Lazio. Precedentemente aveva invece messo like ad un commento di un tifoso romanista che scriveva “Vendete Florenzi“. Non un rapporto pacifico insomma quello di Francesco Totti con i social media. A conferma di questo, l’ultima gaffe è avvenuta sotto a un post Instagram di Buffon che recita “Avanti tutta anche in Coppa Italia!“. Sotto il post celebrativo della vittoria della Juventus contro la Roma, l’ex capitano ha lasciato un like, poi prontamente rimosso.

