Zaccheroni: “Lazio outsider per lo scudetto, favorita al derby”

Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni di TMW Radio dicendo la sua sulle prime tre in classifica e sul derby :“La Juve rimane favorita. Il Napoli non si è confermato quello degli scorsi anni, l’Inter sta cominciando a perdere colpi e la Lazio non è riuscita a rispettare le attese uscendo dalla Coppa Italia. La Lazio può fare molto bene, ma la Juve ha più potenzialità di tutti. Poi nel calcio ci sono i miracoli e potrebbero esserci delle sorprese. La fine del dominio bianconero potrebbe rendere il campionato più interessante. In questo momento l’Inter sta risentendo della carenza di goal dei centrocampisti. Sta cercando di rafforzare l’ampiezza del campo, le corsie laterale, con gli innesti di Young e Moses. Conte ha già allenato Moses sulla panchina del Chelsea.” parlando poi del derby ha dichiarato: “Ci sarà una grande pressione, entrambe le formazioni sono in un buon momento, la Lazio sta meglio. Sono due squadre che sanno quello che vogliono e come lo raggiungerlo. Per la Roma sarà assente Zaniolo, ma sta recuperando Cristante. Possiamo aspettarci qualsiasi risultato. Per quanto riguarda la Lazio, il centrocampo è il reparto più importante della squadra. Ha quello più forte: hanno quantità e qualità, oltre che fisicità e continuità. È collaudato, regala prestazioni di livello e assicura continuità, non ha alti e bassi. Ora è una outsider, da anni non viveva questi momenti”.

