Canigiani: “Sarà possibile acquistare i tagliandi per i Distinti Nord-Est fino all’inizio della partita”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, FM 89.3:

“Sarà possibile acquistare i tagliandi per i Distinti Nord-Est fino all’inizio della partita di domani, la vendita è stata prorogata, sono rimasti 400 biglietti circa. Il resto del settore è esaurito, siamo intorno ai 20 mila tifosi biancocelesti, compresi quelli che saranno in Monte Mario. Numeri importanti, che non si vedevano da tempo in un derby giocato da calendario in trasferta”.

sslazio.it

