CdS | Lazio, occhio al 12: vale lo scudetto

Domani alle 18:00 all’Olimpico andrà in scena Roma-Lazio una gara tanto attesa sia per il valore consueto del derby, sia per le posizioni che occupano attualmente in classifica le due romane. E’ una Lazio che nella stracittadina di domani insegue la dodicesima vittoria consecutiva in campionato: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sono quattro precedenti in cui, dopo aver ottenuto questo numero di vittorie, si è poi raggiunto l’obiettivo-Scudetto. E’ accaduto all’Inter di Mancini (2006-2007), alla Juve di Conte (2013-2014) e quella di Allegri per ben due volte (2015-2016 e 2016-2017).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: