Cesar: “Mia Lazio, non saprai mai quanto ti amo. Ci vediamo domani, nel posto in cui ci siamo innamorati” – FOTO

Domani alle ore 18 andrà in scena il derby della Capitale e anche Cesar, ex giocare biancoceleste, ha dedicato sul proprio profilo Instagram un pensiero per la Lazio: “Ciao amore mio, come stai? L’amore mio sarebbe la mia Lazio. Un altro compleanno è passato, sei cresciuta tanto, sono onorato di aver fatto parte per un periodo della tua vita, in questi 120 anni della tua vita sono passati tanti giocatori. Ma la nostra storia d’amore è unica. Perché tu sei la mia Lazio. Non saprai mai quanto di amo. Ti mando la buonanotte amore mio. Ci vediamo domani alle 18. Sicuramente arriverò un po’ prima. Anzi sono già qua, sempre allo stesso posto, qui ci siamo innamorati. Stadio Olimpico di Roma. E non ti preoccupare, qualsiasi cosa accada, per per te ho giurato amore eterno”.

