Coentrao: “Bello e competitivo il campionato italiano. Scudetto? Dico Juve, ma la Lazio sta facendo bene”

“Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla l’ex Real Madrid, Fabio Coentrao, idea di mercato di numerosi club di Serie A. L’ex difensore elogia Ronaldo ed il campionato italiano, dicendo la sua anche sullo scudetto: “Chi prende Cristiano vince tutto. Con lui una squadra non ha rivali. Coppa e campionato. Come quando era al Real Madrid. Guardate ora, il Real ora non è lo stesso. Futuro? Mi alleno per mantenere la forma. Non so dove andrò, però voglio giocare. Vedremo. Guardo molto il campionato italiano, un bel torneo. Molto competitivo. Fiorentina e Bologna? Non ho ancora deciso dove andrò, ma ho voglia di giocare ed il campionato italiano mi piace. Per quanto riguarda lo scudetto, l’Inter ha grande qualità, come la Juve. E la Lazio che sta facendo bene. Ma la Juve ha Cristiano, vincerà tutto”.

