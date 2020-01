CONFERENZA FONSECA- “Derby una partita speciale. Giocheremo a quattro in difesa lottando per i tifosi”

A poco più di ventiquattro ore dal derby della Capitale ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia il tecnico della Roma Paulo Fonseca: “Dobbiamo lottare per i tifosi e fare una bella partita perchè loro meritano il nostro impegno. Abbiamo Perotti, e Pastore che non sono in condizione per partire titolari, ma saranno in panchina. La squadra sta bene, è fiduciosa, è motivata, abbiamo condizione per fare una bella partita. Giocheremo con la difesa a quattro per chi gioca poi vedremo domani. Kluivert sta meglio dell’ultima partita. Con questa situazione di infortuni anche Kluivert è stato infortunato e poi ha giocato novanta minuti da subito e per chi rientra dopo un infortunio è difficile. Ha giocato contro la Juventus e non ha fatto una buona partita, era molto stanco. Lo abbiamo recuperato bene, domani possiamo vedere un giocatore diverso rispetto al match con la Juventus. Su Diawara sono ottimista, i prossimi giorni sono importanti, ora non c’è bisogna di fare un intervento, dovremo vedere i prossimi giorni, ma per ora non c’è bisogno di fare un intervento. Giocherà Cristante al suo posto, anche se non è ideale fare tre partite dopo un infortunio, ma ora non abbiamo altre soluzioni. Mancini a centrocampo non è lo stesso di Cristante e cambiamo due ruoli, la difesa ed il centrocampo. Per ora ora non dobbiamo cambiare molto. Penso che questa è una partita in cui tutti sono motivati, una partita speciale, non abbiamo bisogno di parlare di più perchè la motivazione è già alta. Credo che chi gioca meglio ha più possibilità di vincere. Se giochiamo sperando nella fortuna la possibilità di perdere è molto alta, ma capisco l’idea che l’importante è vincere. Ma una squadra che domina la partita, con l’iniziativa e coraggio ha più possibilità di vincere, poi magari non succede, ma io credo in questo. Domani vediamo come faremo sulla fascia destra per fermare Lazzari. La mia intenzione è sempre giocare per vincere. In Italia è sempre difficile vincere una partita, per me l’importante è avere l’ambizione ed il coraggio per vincere con chiunque. Abbiamo perso due partite con la Juventus, ma sono molto orgoglioso del coraggio messo in campo. La squadra attaccava e crea varie situazioni contro la Juventus. Chi ha fatto lo striscione su Zaniolo non è un tifoso di calcio, non è accettabile. La Lazio secondo la classifica è più forte, ma pensiamo che dobbiamo dimostrare in campo domani che siamo forti. Penso al momento di oggi e non ai giocatori passati. Posso pensare solo ai calciatori presenti, ho fiducia in tutti. Qualche volta sono preoccupato perchè non ho molte alternative a causa degli infortuni, ma non è un problema di fiducia nei calciatori. Non mi va di lamentarmi, giochiamo con chi abbiamo a disposizione. Abbiamo perso due partite con Juve e Torino e nessuno può dire che la squadra ha giocato con coraggio, ma la Juve è una squadra forte. Non abbiamo giocato solo per difendere, ma per vincere con un grande atteggiamento. Nella prima sfida abbiamo preso due gol in otto minuti e poi non è facile reagire, in Coppa Italia abbiamo preso tre gol nel primo tempo e poi siamo rientrati e abbiamo giocato. Non ho visto una squadra che difende solamente aspettando la fortuna. Sul mercato sono molto sereno. Sto lavorando con la società per portare le migliori soluzioni per la Roma in questo momento e sono molto fiducioso che alla fine del mercato avremo i giocatori di cui abbiamo bisogno. Quando abbiamo pensato ad un giocatore per la posizione di Zaniolo abbiamo pensato a tre quattro soluzioni tra cui Politano, ma poi non abbiamo fatto il cambio con l’Inter. Ma La società ha difeso bene l’interesse della Roma, nei prossimi giorni vedrete un nuovo giocatore per questo ruolo. Se avremo possibilità domani difenderemo alti, lontano dalla nostra porta. Le caratteristiche dell’attaccante che deve venire deve essere veloce, in profondità che gioca bene. Su Spinazzola vedremo domani. Tutti i giocatori sono motivati per domani, la maggior pressione che abbiamo è quella che mettiamo noi su noi stessi. Tutti sappiamo quanto è importante il derby, magari Florenzi e Pellegrini la sentono di più, ma tutti la sentono e hanno fiducia. Penso solo alla partita di domani sugli obiettivi stagionali”.

