CONFERENZA INZAGHI – “Nei derby non esistono pronostici favorevoli, alla squadra ho chiesto lucidità negli episodi”

E poi arrivò il derby. Undici di fila raggiunte, ora tocca aumentare questo score nella partita più sentita della stagione. Inzaghi recupera Luis Alberto e Correa, nella rifinitura di oggi pomeriggio saranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione.

Come si vince questo derby?

“Sappiamo tutti cosa rappresenta per noi e la nostra tifoseria. Bisogna arrivarci nel migliore dei modi, noi siamo delusi ed arrabbiati per ciò che è successo martedì in una partita che non meritavamo di perdere”.

Vincere significa creare un gap incolmabile per la corsa alla Champions?

“Sarebbero tre punti pesantissimi, e’ una partita importante che va al di là della classifica”.

Possiamo dire che la Roma non può perderlo mentre la Lazio ha due risultati?

“Non lo penso. La Roma sta facendo un ottimo percorso con un allenatore preparato che ha sempre messo in campo una buona formazione nonostante le defezioni”.

E’ il derby più importante?

“E’ una gara importante perchè è sempre un emozione affrontare i giallorossi. Mi interessa che i giocatori siano pronti ad affrontare questa sfida, dovremo avere molta lucidità perchè gli episodi possono decidere una gara all’improvviso”.

Hai dei dubbi di formazione?

“In testa ho qualcosa ma mancano due allenamenti. Correa sta meglio, Caicedo non mi ha mai fatto sentire l’assenza dell’argentino mentre Immobile sta giocando sempre quindi devo valutare, in difesa ho varie soluzioni invece a destra ho solo Lazzari perchè Marusic ancora non è disponibile”.

Chi ha più da perdere in questo derby?

“Sappiamo che vincendo faremo un bel passo in avanti ma dobbiamo anche avere la consapevolezza che ci sono dopo altre diciotto partite. Alla squadra ho chiesto di essere lucidi”.

Come stanno Luis Alberto e Correa?

“Si sono allenati con i compagni e ho avuto le risposte che cercavo. Saranno entrambi della partita”.

La preoccupa arriva al derby da favorito?

“Io penso che i pronostici si azzerano nei derby. La Roma è cresciuta molto rispetto alla gara di andata, io mi preoccupo però solo dei miei giocatori. Non temiamo nessuno portando rispetto ad una squadra in un ottimo momento”.

Può essere una partita da linea di confine per nuovi scenari?

“A livello di classifica è una partita importantissima ma ci sono sempre anche altre partite. Dobbiamo rimanere concentrati nei momenti in cui servirà soffrire ma sapendo anche che avremo il pallino del gioco in molte occasioni”.

Quanto sarà importante il pubblico domani?

“Sappiamo che i nostri tifosi saranno presenti, ci saranno ventimila persone con noi che ci spingeranno per festeggiare qualcosa di importante”.

Nell’approccio alla partita quale errore non bisogna commettere?

“Abbiamo giocatori che sono qua da tanti anni e conoscono come si affronta il derby. Ognuno poi prepara in modo proprio la partita, io ho chiesto solo di rimanere lucidi nonostante le pressioni”.

Cosa cambia rispetto alla gara di andata?

“Abbiamo entrambe acquisito maggiori certezze. La Roma si è assestata con un allenatore nuovo, noi dobbiamo essere bravi a capire i momenti”.

Che messaggio deve inviare questa partita?

“Deve essere uno spettacolo perchè una partita importante per tutti”.

Noti ancora maggiore attenzione mediatica verso la Roma?

“Avrò giocato in tutto circa cinquanta derby. E’ una partita che emoziona tutti quanti e quindi va vissuta intensamente. Si sente talmente tanto che per questo motivo chiedo lucidità, gli episodi diventano decisivi”.

