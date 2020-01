ESCLUSIVA | Marcolin: “Derby partita sempre difficile. Non mi faccio ingannare dal momento della Roma” | VIDEO

Al termine dell’ evento “Gli amici di Pietro e Andrea“, una partita di calciotto organizzata per ricordare i due giornalisti di fede biancoceleste Pietro Pasquetti ed Andrea Pesciarelli, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it è intervenuto l’ex calciatore della Lazio Dario Marcolin: “Il derby è sempre una partita difficile perchè prima si gioca in modo emozionale poi dopo i primi dieci minuti viene fuori la tecnica delle due squadre. Il pronostico non è facile, anche se non si possono sottovalutare le undici vittorie della Lazio più le due tra Coppa Italia e Supercoppa che fanno tredici. Oggi forse la più blasonata è la Lazio, ma attenzione perchè in queste partite l’umiltà ed il rispetto degli avversari fa la differenza. Non mi faccio ingannare dal fatto che la Roma viene da quattro partite in cui ha fatto tre sconfitte ed una vittoria con il Genoa. È una partita che va fuori dal resto del campionato. Alcuni come Cristiano Bergodi, Alessandro Nesta, Gigi Corino che lo vivevano già molto in settimana. Non parlano più, erano molto concentrati. Credo che a volte la preoccupazione non porti da nessuna parte, a volte arrivarci con serenità è anche meglio sapendo dentro di te quanto è importante questa partita. Non serve essere contratti, ma neanche troppo sicuri, bisogna essere quadrati. Inzaghi ha fatto il percorso che in molti non si aspettavano: è diventato un allenatore importante, ha studiato molto, ha fatto le sue esperienze. È diventato un grande allenatore che anche altri grandi club stanno guardando per pensare a lui per le prossime stagioni. Credo che molto di quello che sta facendo la Lazio dipenda da ciò che lui ha trasmesso. Da fuori vedo molto un unione tra lui e la squadra perchè io avendo fatto l’allenatore so quando parli alla squadra devi avere una credibilità che si ottiene con il lavoro sul campo, con i risultati e con il modo in cui leggi la chiave di alcuni giocatori e credo che Inzaghi abbia avuto tutte queste componenti. Immobile ha fatto talmente tanti gol quest’anno che il rigore sbagliato a Napoli non influirà. Chi si trova sul dischetto del rigore deve avere tante componenti, la personalità la freddezza e può capitarti anche l’incidente, ma lui è in una stagione straordinaria che non lo scalfisca nulla di particolare”.

