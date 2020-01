ESCLUSIVA | Zampa: “Derby? Niente pronostici. Mi gioco il rigore per la Lazio, così sono certo di vincere”

L’attesa sta per finire. Domani, domenica 26 gennaio alle ore 18, allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il derby della Capitale. La sfida tra le due compagini romane profuma di Champions League: la Lazio di Simone Inzaghi è al terzo posto in classifica con 45 punti, la Roma di Fonseca segue al quarto posto con 38 punti. Per fare il punto sulla situazione dei giallorossi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it Carlo Zampa, storico radiocronista della Roma.

Partiamo dalla sconfitta della Roma in Coppa Italia contro la Juventus. Cosa è mancato ai giallorossi?

“E’ mancata la capacità di sapere affrontare la prima della classe con rispetto, ma senza timore, invece si è pensato solo a controllare senza incidere e dopo il primo gol si è sciolta come neve al sole“.

Domani si giocherà Roma-Lazio. Che partita ti aspetti? Se dovessi fare un pronostico?

“Difficile per la Roma che, dopo aver perso Zaniolo, deve fare a meno che anche di Diawara, che era uno dei giocatori più in forma della squadra e quello in grado di dare geometrie alla manovra. La Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo con 11 vittorie consecutive in campionato e, anche se è stata eliminata in Coppa Italia, mantiene intatta la sua pericolosità. I biancocelesti sono strafavoriti. Io pronostici non ne faccio, ma stavolta faccio un’eccezione: mi gioco il rigore per la Lazio, così sono certo di vincere“.

Cosa ti piace e cosa non ti piace della Roma in questo momento? C’è qualcosa che cambieresti?

“Non mi piace che la Roma non sia riuscita a battere nessuna squadra dal Parma in su e questo è un limite evidente. Non mi piacciono i troppi infortuni subìti, non mi piace vedere alcuni giocatori che non sono utili alla squadra, ma questo attiene ai disastri fatti da Monchi. Mi piace il fatto che, malgrado tutto, siamo quarti in classifica e ai sedicesimi di Europa League“.

Cosa pensi dell’idea di gioco di Fonseca? Dove possono arrivare i giallorossi?

“L’idea di gioco è sicuramente buona, ma devi avere i giocatori giusti e soprattutto la rosa a disposizione. Ormai abbiamo perso il conto degli infortuni che abbiamo subìto e che inevitabilmente stanno condizionando il cammino della squadra. L’obiettivo della società è tornare in Champions e al momento ci stiamo. Bisognerà sudare e lottare con tutte le forze per mantenerlo“.

Tra poco terminerà il mercato invernale, cosa faresti per rinforzare la squadra?

“Per rinforzare la squadra c’è bisogno di disponibilità economiche, che la Roma adesso non ha, considerando anche il prossimo passaggio di proprietà. Il problema è che ha perso giocatori titolari e che dovrebbero essere sostituiti da altrettanti calciatori dello stesso livello, cosa purtroppo impossibile in questo momento. E’ dura per Petrachi“.

La Lazio arriva al derby dopo 11 vittorie consecutive in campionato e il ko in Coppa Italia contro il Napoli. Cosa pensi dell’attuale momento dei biancocelesti?

“E’ un momento d’oro per la squadra di Inzaghi, malgrado la sconfitta di Napoli. Mantengono sempre lo stesso atteggiamento in campo e, cosa non trascurabile, l’allenatore lavora dal 2016 con una squadra che non è stata smantellata negli anni, mantenendo i giocatori migliori. Questo fa tutta la differenza“.

