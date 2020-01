FORMELLO – La Lazio è pronta per il derby: Luiz Felipe e Correa dall’inizio, Luis Alberto ok

Tutti a disposizione e nessuna pretattica. Inzaghi non fa calcoli e nella rifinitura di oggi pomeriggio prova per intero la formazione che scenderà in campo domani contro la Roma. Sciolti gli ultimi dubbi con Luiz Felipe che vince il ballottaggio con Patric in difesa e Correa preferito a Caicedo davanti. Il difensore brasiliano ha ormai conquistato i ranghi da titolare per il tecnico e sarà quindi lui a muoversi insieme a Radu ai fianchi di Acerbi con Strakosha fra i pali. In mezzo al campo nessuna sorpresa con Lucas Leiva in cabina di regia, ai lati dell’ex Liverpool si muoveranno Milinkovic e il recuperato Luis Alberto. Lo spagnolo si era fermato ad inizio settimana per un problemino muscolare, due giorni di riposo e poi immediatamente a disposizione dimostrando di stare bene e quindi pronto a scendere in campo dal primo minuto. Sulla fascia destra Manuel Lazzari, unico disponibile vista l’assenza di Marusic, mentre sulla corsia mancina ritorna Lulic dopo il turno di squalifica scontato contro la Sampdoria. Davanti ritorna il tandem titolare con Immobile affiancato da Correa. Il Tucu si è messo alle spalle il fastidio al polpaccio e ha convinto Inzaghi nel mandarlo in campo dal primo minuto. A farne le spese Caicedo che tornerà ad essere il bomber di scorta che tanto bene ha fatto fino ad oggi. La Lazio è pronta per il derby, bisogna solo attendere le 18 di domani per il fischio di inizio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: